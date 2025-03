Premier Masters/WTA 1000 de la saison, le tournoi d’Indian Wells met souvent les petits plats dans les grands en publiant de nombreux contenus originaux.

Le dernier en date est une vidéo réunis­sant les mariés Gaël Monfils et Elina Svitolina, respec­ti­ve­ment 42e et 23e mondiaux, dans laquelle on leur demande de dési­gner celui qui met le plus de temps à se préparer. Et visi­ble­ment, ils ne sont pas trop d’accord.

Svitolina : « Il met environ 40 minutes à se lever du lit. Une minute pour s’ha­biller, mais la prépa­ra­tion dure 40 minutes.

Monfils : Peux‐tu refor­muler la ques­tion ? Parce que j’ai dit que je me réveillais plus tôt qu’Elina, donc c’est pour ça. Peut‐être que vous allez voir ça dans mon prochain Vlog sur Youtube. Vous verrez qui ment. »