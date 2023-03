Après la fin du premier tour cette nuit, place désor­mais aux choses sérieuses avec l’en­trée en lice des têtes de série à l’oc­ca­sion des 32e de finales.

Particulièrement attendu en dans le désert cali­for­nien après ses trois titres remportés de suite à Rotterdam, Doha et Dubaï, Daniil Medvedev débu­tera face au local Brandon Nakashima (pas avant 3h du matin), tombeur de John Isner au match précédent.

Toujours sur le court central, Stefanos Tsitsipas, qui a large­ment revu ses ambi­tions à la baisse, jouera quelques heures plus tôt face au tombeur de Gael Monfils, l’Australien Jordan Thompson. À noter égale­ment le match des joueurs en petiote forme entre Diego Schwartzman et Casper Ruud (à partir de 20h).

Demi‐finaliste à Dubaï et de plus en plus proche de son meilleur niveau, Alexander Zverev partira grand favori face à l’Argentin Pedro Cachin, beau­coup plus à l’aise sur terre battue.

Enfin, on aura les deux yeux rivés sur l’un des choc de la journée entre le Français Ugo Humbert et le Canadien Denis Shapovalov.

Découvrez le programme complet de la journée de vendredi à Indian Wells ci‐dessous :