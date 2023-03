Seul joueur fran­çais encore en lice sur ce Masters 1000 d’Indian Wells avec Adrian Mannarino, Ugo Humbert va devoir sortir le grand jeu ce dimanche face au 7e joueur mondial, Andrey Rublev (pas avant 22h).

Facile vain­queur de Cachin pour ses débuts en Californie, Alexander Zverev devra se méfier du Finlandais Emil Ruusuvuori (pas avant 20h30), un joueur contre lequel il s’était incliné à la même période en 2021 sur le Masters 1000 de Miami.

Sur une série de 15 victoires d’af­filée, Daniil Medvedev, tombeur de Nakashima il y a deux jours, fera face à un joueur qu’il connaît très bien pour l’avoir déjà affronté à six reprises depuis le début de sa carrière (5−1), le Biélorusse Ilya Ivashka (pas avant 2h du matin).

À noter égale­ment le duel de la nouvelle géné­ra­tion dans le tableau féminin entre Cori Gauff et Linda Noskova (pas avant 23h) et celui entre Jelena Ostapenko et Petra Kvitova (pas avant 2h), deux lauréates en Grand Chelem.

Découvrez le programme complet de la journée de dimanche à Indian Wells ci‐dessous :