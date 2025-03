Au cours d’une petite inter­view réalisée pour la chaîne ESPN au Brésil, Iga Swiatek a été inter­rogée sur le phéno­mène Joao Fonseca, qui déchaîne les passions dans son pays.

Et à l’écouter, la Polonaise, qui avait délaissé le circuit ATP depuis la retraite de Rafael Nadal, a peut‐être trouvé le rempla­çant de son idole.

« Honnêtement, depuis la retraite de Rafa (Nadal), je n’ai pas trop regardé de matchs mascu­lins. Je continue de suivre Carlos Alcaraz mais j’ai eu du mal à m’attacher à d’autres joueurs. Mais J’ai commencé à regarder Joao Fonseca. J’ai vrai­ment aimé sa façon de jouer et de se déplacer. Il est assez incroyable. C’est un joueur que je vais suivre. Grâce à lui, je vais sûre­ment regarder un peu plus de matchs ATP. Il y a beau­coup de pres­sion sur lui et j’espère que les fans brési­liens ne vont pas trop lui en mettre. Il est encore jeune, il a du temps pour se déve­lopper. Petit à petit, il deviendra un grand joueur. »