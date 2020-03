Au lendemain de l’annonce de l’annulation du tournoi d’Indian Wells, l’organisation a fait part de sa volonté de permettre aux joueurs et joueuses de profiter de l’hospitalité pendant encore 16 jours. Autrement dit, ils peuvent encore s’entraîner sur place, profiter des transports, de l’hébergement et de la nourriture afin de prendre le temps de s’organiser pour les prochains jours.

Hospitality will be provided for all qualifying & main draw singles & doubles in Indian Wells for one week through Monday 16th. Practice, food, transport and laundry will still remain available. #BNPPO20

