Auteur d’un nouveau discours remarqué à propos de la qualité des courts, ce dimanche lors de la céré­monie de remise des prix à Indian Wells après sa défaite en finale face à Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev a vu la Tchèque Barbora Krejcikova lui répondre via son compte Instagram.

« Daniil a une drôle d’ap­proche. Il n’a joué que sur le stade 1 et ce court était en fait le plus rapide de tous les courts d’IW (et j’ai joué sur les stades 1, 2, 3 et 4) », a posté la lauréate du tournoi de double à Indian Wells aux côtés de Katerina Siniakova.

Désormais, direc­tion la Floride et le tournoi de Miami pour tout le monde où les courts seront norma­le­ment plus rapides.