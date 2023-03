« La balle et la surface du court font de ce tournoi l’un des plus lents au monde. On a parfois l’impression de jouer sur de la terre battue », esti­mait Daniil Medvedev avant sa victoire contre Brandon Nakashima à Indian Wells. Petra Kvitova a partagé le constat du Russe en confé­rence de presse.

« Je suis d’ac­cord, malheu­reu­se­ment pour moi. Même les balles ne volent pas vrai­ment quand elles sont vielles. Et au contraire, quand elles sont neuves, elles volent beau­coup. C’est diffé­rent. Les courts sont plus lents, ils ressemblent à de la terre battue. Je suis tout à fait d’ac­cord avec Daniil », a constaté la 15e mondiale, qui a tout de même réussi son entrée en lice contre Elizabeth Mandlik (6−1, 7–5).