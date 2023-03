Alors que les tableaux étaient coupés en deux jusqu’à présent, l’heure est au regrou­pe­ment ce mardi à l’oc­ca­sion des huitièmes de finales à Indian Wells avec de très belles rencontres au programme.

La journée va démarrer en fanfare puisque Daniil Medvedev, actuel­le­ment sur une série de 16 victoires de rang, et Alexander Zverev, plus très loin de son meilleur niveau, vont ouvrir le bal sur le Central (à partir de 19h).

Quelques heures plus tard (pas avant 2h du matin), ce sont Carlos Alcaraz et Jack Draper, impres­sion­nant tombeur de Murray, qui vont s’af­fronter avant de laisser leur place au choc du tableau féminin entre la numéro une mondiale, Iga Swiatek, et la lauréate de l’US Open 2021, Emma Raducanu (pas avant 4h).

En l’ab­sence de joueurs fran­çais, tous éliminés, on surveillera de près la pres­ta­tion du Francophone Stan Wawrinka, opposé à l’Italien Jannik Sinner, tombeur… d’Adrian Mannarino.

Enfin, dernière repré­sen­tante trico­lore encore en lice, Caroline Garcia, très solide à défaut d’être flam­boyante depuis son arrivée en Californie, passera un bon test face à la Roumaine Sorana Cirstea (pas avant 2h).

Découvrez le programme complet des huitièmes de finale ce mardi à Indian Wells ci‐dessous :