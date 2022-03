Après une journée de samedi chargée et marquée par les entrées en lice de Rafael Nadal et de Daniil Medvedev, suite et fin du deuxième tour dans le tableau masculin et début du troi­sième dans le tableau féminin.

Si aucun joueur trico­lore n’est programmé ce dimanche, on surveillera de près les débuts de Matteo Berrettini, d’Andrey Rublev, d’Alexander Zverev ainsi que le duel entre Andy Murray et Alexander Bublik.

Chez les dames, Raducanu tentera d’en­chaîner après sa victoire contre Caroline Garcia tandis que la rencontre entre Cori Gauff et Simona Halep promet des étincelles.

Découvrez le programme complet de la journée de dimanche à Indian Wells ci‐dessous :

Tous les matchs sur tous les courts débutent à 19h, heure française.