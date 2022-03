Place au 3e tour chez les hommes dans le désert avec la partie haute du tableau, incon­tes­ta­ble­ment la plus relevée de ce Masters 1000 d’Indian Wells. Ce lundi s’an­nonce tout simple­ment excep­tionnel à suivre avec des affiches de folie.

Daniil Medvedev et Gaël Monfils ouvri­ront le bal sur le court numéro 1, et seront suivis de Rafael Nadal opposé à Daniel Evans. Plus tard, Stefanos Tsitsipas défiera le dange­reux Jenson Brooksby.

Il faut bien sûr souli­gner le choc proba­ble­ment explosif entre les deux pires ennemis Nick Kyrgios et Casper Ruud. Et ce n’est pas tout, il faudra aussi surveiller Opelka – Shapovalov, Alcaraz – Bautista Agut et bien sûr le deuxième fran­çais encore en lice, Benjamin Bonzi, en grande forme, contre Jannik Sinner.

Chez les femmes aussi il y aura de beaux matchs en pers­pec­tive pour la suite et fin du 3e tour avec Sakkari – Kvitova ou Azarenka – Rybakina.

Découvrez le programme complet de la journée de dimanche à Indian Wells ci‐dessous :

Tous les matchs sur tous les courts débutent à 19h, heure française.