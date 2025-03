Alors que l’édi­tion 2025 du tournoi d’Indian Wells se rapproche à grands pas, l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi vient d’an­noncer dans un commu­niqué un chan­ge­ment de four­nis­seur concer­nant la surface des courts.

En effet, alors que le tournoi utilise depuis plus de 25 ans le système Plexipave, c’est désor­mais Laykold qui sera utilisé pour le revê­te­ment des courts.

« Laykold appor­tera une nouvelle dyna­mique à l’évé­ne­ment, en veillant à ce que les joueurs ATP et WTA béné­fi­cient d’un envi­ron­ne­ment de jeu optimal pour donner le meilleur d’eux‐mêmes. Les courts de Laykold offrent une régu­la­rité 10 fois supé­rieure à la norme indus­trielle acceptée. En ajus­tant la vitesse des courts à 0,5 point près, les scien­ti­fiques et les instal­la­teurs experts de Laykold offri­ront les courts les plus régu­liers de l’his­toire du tennis. Cela garan­tira un BNP Paribas Open passion­nant, de haut niveau et plein d’ac­tion en 2025 », a écrit l’or­ga­ni­sa­tion de l’évè­ne­ment sur son site internet.

Si les condi­tions de jeu seront un peu plus rapides avec un rebond plus bas, cela restera globa­le­ment assez lent en raison du lieu situé en plein désert.