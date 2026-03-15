Il y a certains coups de gueule qui résonnent comme des cris du coeur, comme des vérités agréables à entendre.

Celui que vient de pousser notre confrère, Benoît Maylin, à propos de l’ho­raire de la finale dames du WTA 1000 d’Indian Wells ce dimanche (11h, heure locale – 19h, heure fran­çaise) nous paraît plus que légi­time et nécéssaire.

Alors que la masca­rade des Masters/WTA 1000 sur deux semaines (12 jours préci­sé­ment), est diffi­cile à avaler pour beau­coup d’ac­teurs de la petite balle jaune, il est incon­ce­vable que la finale d’un tournoi aussi impor­tant et qui se consi­dère même comme le « cinquième Grand Chelem » soit programmée aussi tôt dans la journée, avec très certai­ne­ment des gradins à moitié plein.

😡 Et personne ne dit rien.



Qu’ils nous pondent des Masters 1000 sur 2 semaines, pour faire jouer les finales dames ET messieurs le MÊME jour, déjà, c’est limite.



Mais qu’en plus, ils fassent jouer la FINALE DAMES à 11h du matin, c’est carré­ment un manque de respect !



Honteux. pic.twitter.com/9pBfk1t8Jk — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) March 15, 2026

« Et personne ne dit rien. Qu’ils nous pondent des Masters 1000 sur 2 semaines, pour faire jouer les finales dames ET messieurs le MÊME jour, déjà, c’est limite. Mais qu’en plus, ils fassent jouer la FINALE DAMES à 11h du matin, c’est carré­ment un manque de respect ! Honteux. »