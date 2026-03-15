Il y a certains coups de gueule qui résonnent comme des cris du coeur, comme des vérités agréables à entendre.
Celui que vient de pousser notre confrère, Benoît Maylin, à propos de l’horaire de la finale dames du WTA 1000 d’Indian Wells ce dimanche (11h, heure locale – 19h, heure française) nous paraît plus que légitime et nécéssaire.
Alors que la mascarade des Masters/WTA 1000 sur deux semaines (12 jours précisément), est difficile à avaler pour beaucoup d’acteurs de la petite balle jaune, il est inconcevable que la finale d’un tournoi aussi important et qui se considère même comme le « cinquième Grand Chelem » soit programmée aussi tôt dans la journée, avec très certainement des gradins à moitié plein.
😡 Et personne ne dit rien.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) March 15, 2026
Qu’ils nous pondent des Masters 1000 sur 2 semaines, pour faire jouer les finales dames ET messieurs le MÊME jour, déjà, c’est limite.
Mais qu’en plus, ils fassent jouer la FINALE DAMES à 11h du matin, c’est carrément un manque de respect !
Honteux. pic.twitter.com/9pBfk1t8Jk
« Et personne ne dit rien. Qu’ils nous pondent des Masters 1000 sur 2 semaines, pour faire jouer les finales dames ET messieurs le MÊME jour, déjà, c’est limite. Mais qu’en plus, ils fassent jouer la FINALE DAMES à 11h du matin, c’est carrément un manque de respect ! Honteux. »
Publié le dimanche 15 mars 2026 à 12:45