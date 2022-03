Les stars du circuit ont été inter­ro­gées sur les larmes d’Osaka en plein match après qu’une spec­ta­trice ait crié : « Naomi, tu es nulle ! ». Et force est de constater que les avis divergent. Après sa défaite contre Gaël Monfils, Daniil Medvedev a par exemple fait preuve de plus de compas­sion que Rafael Nadal, pas très tendre avec la Japonaise.

« Je compatis pour Naomi. Moi‐même, je ne me sentais pas très bien en Australie. Je peux imaginer les fans se dire : « Bordel, ils gagnent des millions, ils devraient être préparés à tout. » Mais on reste humains. On commet tous des erreurs. Parfois, on se sent mal. Parfois, on se sent bien. Je peux comprendre que Naomi réagisse mal au fait d’en­tendre ça », a déclaré le numéro 1 mondial, qui a lui eu beau­coup de mal à digérer la finale à Melbourne où l’im­mense majo­rité du public avait soutenu Rafael Nadal.