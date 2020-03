Rafael Nadal a été l’un des premiers joueurs à réagir à l’annonce du report du tournoi d’Indian Wells en raison de la crise du coronavirus d’un premier cas confirmé dans la vallée de Coachella. L’Espagnol s’est exprimé via un tweet posté sur son compte : « Vous avez probablement entendu la nouvelle. Le tournoi d’Indian Wells a été annulé. Nous sommes toujours ici pour décider de ce que nous allons faire. Je suis très triste de tout ce qui se passe dans le monde avec cette situation. J’espère que les autorités prendront des solutions rapidement. »

Tommy Haas, directeur du tournoi californien, a confié que les organisateurs « étaient prêts à organiser le tournoi à une autre date et qu’ils exploraient les différentes options ».

You probably all heard the news. Indian Wells cancelled. We are here and still deciding what’s next. So sad for all that is happening around the world with this situation. Hopefully soon solutions from the authorities. Stay all well and safe.

