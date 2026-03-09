Invitée à se prononcer sur le fameux débat actuel concernant l’intelligence tactique et les comparaisons entres les différentes générations, Naomi Osaka a donné son avis sur ce terme parfait utilisé à tort et à travers lors de son passage en conférence de presse à Indian Wells. Extraits.
Q. « Tennis IQ », un terme que l’on entend souvent, je me demande si, selon vous, quelle est votre définition d’un joueur qui a un tennis IQ élevé ? Quelle serait cette définition ? À votre avis, est‐ce quelque chose d’inné ou quelque chose que l’on acquiert au fil des ans ?
NAOMI OSAKA : Je ne pense vraiment pas que ce soit quelque chose d’inné. Je pense que c’est quelque chose que l’on acquiert au fil des ans, que cela vienne naturellement ou non. Je pense que pour certaines personnes, cela vient naturellement, tandis que d’autres doivent vraiment étudier. Mais oui, je pense que lorsque vous discutez avec ces personnes, vous pouvez également le remarquer.
Q. Avez‐vous un exemple en tête, selon vous, d’une personne qui possède un tennis IQ élevé ?
NAOMI OSAKA : Vous savez, il est commentateur maintenant, mais quand je parlais avec Chris, j’avais l’impression qu’il pouvait parler de tennis pendant des heures. Je pense que Nick Kyrgios avait… pas « avait », au passé, parce que je ne sais pas ce qu’il fait maintenant, mais il a aussi un QI tennis assez élevé.
