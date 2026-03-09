Invitée à se prononcer sur le fameux débat actuel concer­nant l’in­tel­li­gence tactique et les compa­rai­sons entres les diffé­rentes géné­ra­tions, Naomi Osaka a donné son avis sur ce terme parfait utilisé à tort et à travers lors de son passage en confé­rence de presse à Indian Wells. Extraits.

Q. « Tennis IQ », un terme que l’on entend souvent, je me demande si, selon vous, quelle est votre défi­ni­tion d’un joueur qui a un tennis IQ élevé ? Quelle serait cette défi­ni­tion ? À votre avis, est‐ce quelque chose d’inné ou quelque chose que l’on acquiert au fil des ans ?

NAOMI OSAKA : Je ne pense vrai­ment pas que ce soit quelque chose d’inné. Je pense que c’est quelque chose que l’on acquiert au fil des ans, que cela vienne natu­rel­le­ment ou non. Je pense que pour certaines personnes, cela vient natu­rel­le­ment, tandis que d’autres doivent vrai­ment étudier. Mais oui, je pense que lorsque vous discutez avec ces personnes, vous pouvez égale­ment le remarquer.

Q. Avez‐vous un exemple en tête, selon vous, d’une personne qui possède un tennis IQ élevé ?

NAOMI OSAKA : Vous savez, il est commen­ta­teur main­te­nant, mais quand je parlais avec Chris, j’avais l’im­pres­sion qu’il pouvait parler de tennis pendant des heures. Je pense que Nick Kyrgios avait… pas « avait », au passé, parce que je ne sais pas ce qu’il fait main­te­nant, mais il a aussi un QI tennis assez élevé.