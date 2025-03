Une nouvelle fois blessée au dos, et contrainte à l’abandon en quarts de finale à Merida la semaine dernière, Paula Badosa ne sera pas remise en temps pour le WTA 1000 d’Indian Wells.

2021 cham­pion Paula Badosa has with­drawn due to a low back injury. Eva Lys takes her spot in the draw.



« I’m very sorry to with­draw from one of my favo­rite tour­na­ments. I tried until the last moment to play. I am really sad & hope­fully will be back next year ! »#IndianWells