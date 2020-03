Comme de nombreux événements sportifs dans le monde, le tournoi d’Indian Wells (9 au 22 mars) se voit confronter à la crise du coronavirus. La menace d’un tournoi à huit clos n’est pas à l’ordre du jour mais les organisateurs du tournoi californien ont réagi par un commentaire adressé à Christopher Clarey du New York Times : « Nous suivons de près les développements concernant le coronavirus. Nous restons très positifs sur le tournoi de cette année et nous espérons accueillir tout le monde à Indian Wells très bientôt. Nous sommes en communication constante avec la WTA et l’ATP, nous suivons les directives du centre médical d’Eisenhower, le service de santé de Riverside et le CDC et nous continuons de surveiller la situation. Nous avons plus de 250 désinfectants supplémentaires pour les mains dans tout le site et nous travaillons de manière proactive avec notre personnel, nos bénévoles et nos fournisseurs pour examiner les meilleures pratiques et protocoles en matière de santé. Comme toujours, notre priorité absolue est la santé et la sécurité des athlètes, des fans et de toutes les personnes impliquées dans le tournoi. »

Pour rappel, Italie – Corée du Sud ainsi que Japon – Equateur sont deux des barrages de Coupe Davis qui se dérouleront à huit clos. L’ATP et la WTA ont déjà annoncé l’annulation ou le report de différents tournois (Challengers et WTA 125K Series).