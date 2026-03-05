Alors qu’elle vient d’être nommée à la tête de nouveau comité de la WTA, Jessica Pegula a forcément été interrogée sur le sujet du moment concernant la possibilité de faire jouer les femmes en cinq sets à partir des quarts ou des demi‐finales en Grand Chelem.
Et si Aryna Sabalenka a estimé que cela pourrait l’aider à remporter davantage de tournois, l’Américaine a expliqué, à l’instar d’Iga Swiatek, qu’un tel changement ne serait tout simplement pas bénéfique pour le tennis.
« Je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Franchement, je ne suis pas une grande fan du format en trois sets gagnants, même chez les hommes. Et même si je sais qu’il y a eu des matchs exceptionnels en trois sets gagnants, je pense que dans ce format, il y a aussi beaucoup de matchs où les joueurs perdent volontairement des sets parce qu’ils sont fatigués. S’ils sont menés d’un break, ils ont tendance à laisser filer le set pour se ressourcer pour le troisième ou le quatrième set, peu importe. Ils me l’ont déjà dit. Ils doivent gérer leur énergie différemment (…). Auriez‐vous vraiment envie de rester assis pour un match féminin en cinq sets, puis encore cinq sets pour un match masculin que vous vouliez absolument voir ? Ça représente environ dix heures de tennis, peut‐être pas autant, mais c’est beaucoup de tennis passé assis là en tant que spectateur. Je ne sais pas vraiment si ce serait une expérience agréable. Il y a beaucoup d’autres variables auxquelles on ne pense pas toujours, ou que les fans ne réalisent peut‐être pas, car ce serait un changement radical. Je ne crois pas que ce soit une question de capacités. Je me demande simplement si c’est vraiment la meilleure chose à faire pour ce sport », a déclaré Jessica Pegula en conférence de presse à Indian Wells.
Publié le jeudi 5 mars 2026 à 17:17