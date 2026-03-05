Alors qu’elle vient d’être nommée à la tête de nouveau comité de la WTA, Jessica Pegula a forcé­ment été inter­rogée sur le sujet du moment concer­nant la possi­bi­lité de faire jouer les femmes en cinq sets à partir des quarts ou des demi‐finales en Grand Chelem.

Et si Aryna Sabalenka a estimé que cela pour­rait l’aider à remporter davan­tage de tour­nois, l’Américaine a expliqué, à l’instar d’Iga Swiatek, qu’un tel chan­ge­ment ne serait tout simple­ment pas béné­fique pour le tennis.

« Je ne pense pas que ce soit vrai­ment néces­saire. Franchement, je ne suis pas une grande fan du format en trois sets gagnants, même chez les hommes. Et même si je sais qu’il y a eu des matchs excep­tion­nels en trois sets gagnants, je pense que dans ce format, il y a aussi beau­coup de matchs où les joueurs perdent volon­tai­re­ment des sets parce qu’ils sont fati­gués. S’ils sont menés d’un break, ils ont tendance à laisser filer le set pour se ressourcer pour le troi­sième ou le quatrième set, peu importe. Ils me l’ont déjà dit. Ils doivent gérer leur énergie diffé­rem­ment (…). Auriez‐vous vrai­ment envie de rester assis pour un match féminin en cinq sets, puis encore cinq sets pour un match masculin que vous vouliez abso­lu­ment voir ? Ça repré­sente environ dix heures de tennis, peut‐être pas autant, mais c’est beau­coup de tennis passé assis là en tant que spec­ta­teur. Je ne sais pas vrai­ment si ce serait une expé­rience agréable. Il y a beau­coup d’autres variables auxquelles on ne pense pas toujours, ou que les fans ne réalisent peut‐être pas, car ce serait un chan­ge­ment radical. Je ne crois pas que ce soit une ques­tion de capa­cités. Je me demande simple­ment si c’est vrai­ment la meilleure chose à faire pour ce sport », a déclaré Jessica Pegula en confé­rence de presse à Indian Wells.