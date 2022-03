Après l’en­trée en lice des dames ce mercredi, place désor­mais au début du tableau masculin à Indian Wells où trois Tricolores sont programmés ce jeudi avec notam­ment un duel 100% bleu‐blanc‐rouge entre Arthur Rinderknech et Benjamin Bonzi. De son côté, Hugo Gaston aura beau coup à jouer face au local et qualifié Wolf.

Chez les dames, après la quali­fi­ca­tion de Caroline Garcia, Océane Dodin va tenter de l’imiter face à la Slovène Juvan. On aura évidem­ment un œil attentif sur le duel entre Sloane Stephens, récem­ment titrée à Monterrey, et Naomi Osaka, en quête de confiance après une année 2021 plus que compliquée.

Découvrez le programme complet de la journée de jeudi ci‐dessous :

Tous les matchs sur tous les courts débutent à 20h, heure française.