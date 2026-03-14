Aryna Sabalenka, qui s’est qualifiée pour la finale du WTA 1000 d’Indian Wells après sa victoire face à Noskova (6−3, 6–4), s’est invitée au débat concernant l’affaire du match entre Medvedev et Draper, où le premier a fait annuler un point de son adversaire alors qu’il n’était clairement pas gêné.
Et la Biélorusse n’a pas vraiment mâché ses mots.
« Je ne pense pas que cela ait autant dérangé Daniil. Ce qui me dérange vraiment, c’est qu’il soit possible de terminer le point avant de demander une révision. Parce que s’il a réellement été dérangé, alors il devrait s’arrêter immédiatement et demander la révision vidéo. C’est comme si, s’il avait remporté ce point, il n’aurait probablement pas demandé la révision vidéo. Je ne pense pas que ce soit la bonne façon de procéder ; s’il a été dérangé, alors il devrait demander directement la révision vidéo. »
Publié le samedi 14 mars 2026 à 08:10