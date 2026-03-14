Aryna Sabalenka, qui s’est quali­fiée pour la finale du WTA 1000 d’Indian Wells après sa victoire face à Noskova (6−3, 6–4), s’est invitée au débat concer­nant l’af­faire du match entre Medvedev et Draper, où le premier a fait annuler un point de son adver­saire alors qu’il n’était clai­re­ment pas gêné.

Et la Biélorusse n’a pas vrai­ment mâché ses mots.

« Je ne pense pas que cela ait autant dérangé Daniil. Ce qui me dérange vrai­ment, c’est qu’il soit possible de terminer le point avant de demander une révi­sion. Parce que s’il a réel­le­ment été dérangé, alors il devrait s’ar­rêter immé­dia­te­ment et demander la révi­sion vidéo. C’est comme si, s’il avait remporté ce point, il n’au­rait proba­ble­ment pas demandé la révi­sion vidéo. Je ne pense pas que ce soit la bonne façon de procéder ; s’il a été dérangé, alors il devrait demander direc­te­ment la révi­sion vidéo. »