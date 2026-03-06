Aryna ne manque pas d’humour et quand elle a une idée en tête, elle insiste pour expliquer sa démarche.
Se préoccupant de la carrière de son ami, Andrey Rublev, elle lui a donné une solution pour faire évoluer les choses. La numéro 1 mondiale croit en des forces venues d’ailleurs, notamment au niveau capillaire.
Aryna asking Andrey when he’s getting a hair cut. « Just a little bit 🤏 … Come back tomorrow with at least this🤏 much trimmed off. Cut off all the negativity. Do you know that hair holds energy?«— til polarity’s end 🎾⚡#SpallettiEra⚡⚫⚪ (@lildarkcage) March 5, 2026
Andrey is like « I’m very positive, what you talking about » 🤗😍 pic.twitter.com/jgaZ0lhhn2
« Andrey, j’ai une question importante à te poser, celle que tout le monde se pose. Quand est‐ce que tu vas te faire couper les cheveux ? Débarrasse‐toi de toute cette négativité, repars à zéro. Les cheveux sont porteurs d’énergie. »
Le conseil d’Aryna sera‐t‐il suivi par Andrey ? On en est pas certain d’autant que son actuel mentor, Marat Safin, est un grand adepte des cheveux longs.
Trêve de plaisanterie, il semble bien qu’un changement de coupe puisse avoir une petite influence. C’est par exemple le choix opéré dernièrement par Jack Draper, on verra si cela lui permet de revenir rapidement à son meilleur niveau.
