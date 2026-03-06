Accueil ATP - WTA ATP/WTA Indian Wells

Sabalenka provoque Rublev : « Débarrasse‐toi de toute cette néga­ti­vité, repars à zéro »

Jean Muller
Australian Open - Melbourne - 16�12025

Aryna ne manque pas d’hu­mour et quand elle a une idée en tête, elle insiste pour expli­quer sa démarche. 

Se préoc­cu­pant de la carrière de son ami, Andrey Rublev, elle lui a donné une solu­tion pour faire évoluer les choses. La numéro 1 mondiale croit en des forces venues d’ailleurs, notam­ment au niveau capillaire.

« Andrey, j’ai une ques­tion impor­tante à te poser, celle que tout le monde se pose. Quand est‐ce que tu vas te faire couper les cheveux ? Débarrasse‐toi de toute cette néga­ti­vité, repars à zéro. Les cheveux sont porteurs d’énergie. »

Le conseil d’Aryna sera‐t‐il suivi par Andrey ? On en est pas certain d’au­tant que son actuel mentor, Marat Safin, est un grand adepte des cheveux longs. 

Trêve de plai­san­terie, il semble bien qu’un chan­ge­ment de coupe puisse avoir une petite influence. C’est par exemple le choix opéré derniè­re­ment par Jack Draper, on verra si cela lui permet de revenir rapi­de­ment à son meilleur niveau.

Publié le vendredi 6 mars 2026 à 11:50

A propos de l’auteur

Jean Muller

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

