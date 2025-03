« Pour être honnête, la diffé­rence entre le court central et les autres courts est immense. La balle rebondit plus haut sur le court central que sur certains courts en terre battue », a affirmé Novak Djokovic après sa défaite contre Botic Van de Zandschulp au deuxième tour du Masters 1000 d’Indian Wells.

En confé­rence de presse après sa victoire contre McCartney Kessler (7−6, 6–3), la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a été ques­tionnée sur les propos du Serbe et invitée à donner son avis sur la surface.

« Je pense que nous jouions dans des condi­tions diffé­rentes. Mais sur le service kické, la balle rebondit beau­coup plus haut. Je dirais qu’en général, dans tous les tour­nois, le court central est un peu diffé­rent du reste des courts. Il est un peu plus lent. Les courts exté­rieurs sont légè­re­ment plus rapides que le court central. Il y a vrai­ment des parties douteuses du court où la balle ne rebondit pas du tout ou va très haut. Dans l’en­semble, je dois dire que je me suis sentie plutôt bien sur ce court. »