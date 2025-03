Aryna Sabalenka n’a pas encore concédé un seul set depuis le début du WTA 1000 d’Indian Wells. Et grâce à sa victoire contre Liudmila Samsonova en quarts de finale (6−2, 6–3), elle aura l’oc­ca­sion de prendre sa revanche en demies contre Madison Keys, qui l’a battue au mois de janvier dernier en finale de l’Open d’Australie.

SAVING THE BEST FOR LAST 😤 @SabalenkaA empha­ti­cally seals her way into the last four of Indian Wells, taking out Samsonova 6–2, 6–3 ! #TennisParadise pic.twitter.com/3gqLRXfteZ

Lors de l’in­ter­view d’après‐match sur le court, la numéro 1 mondial est revenue sur sa balle de match en affir­mant avoir été inspirée par Carlos Alcaraz.

Aryna Sabalenka spoke about that crazy shot she hit on match point against Samsonova at Indian Wells :



“Watching Alcaraz play helped me a lot. I was like ‘Come on, Alcaraz would get it and he would hit a winner.’” 😂



pic.twitter.com/A0nrEA3M1V