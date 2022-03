Après une très belle année 2021, Maria Sakkari semble repartie sur les mêmes bases cette saison (15 victoires pour 4 défaites). Qualifiée pour les demi‐finales à Indian Wells où elle affron­tera Paula Badosa ce samedi, la 7e joueuse mondial a évoqué, en confé­rence de presse, la nervo­sité dans un sport comme le tennis.

« Je vais citer Rafa, Roger, ils sont tous nerveux. Je veux dire qu’ils y sont habi­tués un peu plus que nous, pas un peu mais beau­coup plus que nous (sourire). Je pense qu’il y a encore des moments où ils sont nerveux et où ils ressentent encore la pres­sion. Je pense que cela fait partie du jeu. Il faut juste l’ac­cepter, accepter le fait qu’en entrant dans un match comme celui d’au­jourd’hui ou de demain, n’im­porte quand, vous pouvez ressentir de la pres­sion, vous pouvez ressentir de la nervo­sité. Cela fait partie du jeu. »