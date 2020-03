C’est la stupeur dans le monde de la petite balle jaune. Alors que les joueurs et joueuses étaient déjà arrivés à Palm Springs pour disputer le tournoi d’Indian Wells, celui-ci n’aura pas lieu en raison de la crise du coronavirus et du premier cas confirmé dans la vallée de Coachella. Les joueurs ont réagi à cette décision, notamment Diego Schwartzman. Sur Twitter, l’Argentin comprend la crise mais n’a pas apprécié la manière de l’ATP : « Ce serait bien si l’ATP pouvait mieux communiquer aux joueurs de la suspension d’un tel tournoi quand nous sommes tous ici… Le découvrir sur les réseaux sociaux est un peu léger. »

Jamie Murray lui a répondu et se montre très préoccupé pour la suite de la saison, notamment en Europe où le coronavirus s’est beaucoup plus propagé : « Cela n’augure rien de bon si l’ATP annule Indian Wells pour un cas confirmé dans la vallée de Coachella. Le comté de Broward (lieu du tournoi de Miami) a beaucoup plus de cas confirmés. Monte-Carlo est à la frontière italienne qui est actuellement en confinement. Que faire pour Rome, Roland-Garros ou Wimbledon ? »

Doesn’t bode well for the tour if IW cancelled for 1 confirmed case in Coachella Valley. Broward county (Miami Open home) has more confirmed cases. Monte Carlo borders northern Italy currently in lockdown. Rome Masters ? French Open ? Wimbledon ? ! ! !

— Jamie Murray (@jamie_murray) March 9, 2020