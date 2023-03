Le vent a soufflé fort samedi à Indian Wells. Mais pas autant qu’en 2022, lors de la demi‐finale remportée par Rafael Nadal contre Carlos Alcaraz. Iga Swiatek s’est souvenue de ce match après sa nouvelle démons­tra­tion pour son entrée en lice face à la 56e Claire Liu (6−0, 6–1).

« Ce tournoi m’a appris l’année dernière que je pouvais jouer dans n’im­porte quelles condi­tions. Je me souviens du match entre Nadal et Alcaraz. Je n’au­rais pas su quoi faire, vrai­ment. Aujourd’hui, nous ne savions pas qu’il y aurait du vent. On a regardé les prévi­sions et elles ne disaient rien. La tempé­ra­ture est impor­tante pour ajuster la tension des cordes, mais le vent est une chose à laquelle on ne peut que s’ac­cli­mater, on ne peut pas s’y préparer », a expliqué la numéro 1 mondiale.