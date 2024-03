Présente en confé­rence de presse lorsqu’une inva­sion d’abeilles a inter­rompu le quart de finale entre Carlos Alcaraz et Alexander Zverev, Iga Swiatek a exprimé son soula­ge­ment de ne pas avoir vécu cette situa­tion sur le court numéro 1 un peu plus tôt dans la journée.

« Je suis contente de ne plus être là. C’est fou. Il n’y avait rien il y a trente minutes. Je me serais enfuie. C’est assez dange­reux, vous savez. Oh, mon Dieu… », a déclaré la Polonaise après sa victoire par abandon contre Caroline Wozniacki (à 6–1, 1–0) en quarts de finale du WTA 1000 d’Indian Wells.