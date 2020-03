Les joueurs et joueuses n’en finissent plus de réagir et de s’étonner sur la communication des instances internationales sur l’annulation d’Indian Wells. Sur Twitter, Taro Daniel le dénonce : « Le manque de communication avec les joueurs sur toute cette situation est incroyable. » De nombreux joueurs ont appris l’information simplement par mail ou via les réseaux sociaux.

The lack of communication to the players about this whole situation is unbelievable. How is it ok that we are figuring out the hotel/practice situation from twitter ? https://t.co/w3RzQBLJtO

— ダニエル太郎/Taro Daniel (@tarodaniel93) March 9, 2020