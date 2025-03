Alors qu’ils étaient asso­ciés ce mardi en double lors de la tradi­tion­nelle exhi­bi­tion avant le début du Masters/WTA 1000 d’Indian Wells, Taylor Fritz et Elena Rybakina se sont imposés en finale face à la paire locale, Tommy Paul/Madison Keys.

Et visi­ble­ment, le courant est très bien passé.

Taylor Fritz 🤝 Elena Rybakina



“I just asked Elena if she wants to play mixed at the US Open” 👀 pic.twitter.com/2lsJ6e0gPn