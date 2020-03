Le tournoi est devenu un pilier de l’économie locale et maintenant que l’événement est annulé, on commence à faire certains calculs. Selon une étude publiée en 2017, l’impact économique dépasse les 400 millions de dollars avec plus de 450 000 personnes attirés par ce spectacle dont 124 000 qui ne sont pas des locaux. « C’est l’un de nos plus grands événements de l’année » a déclaré lundi par téléphone Scott White, président et chef de la direction du Greater Palm Springs Convention & Visitors Bureau à ESPN. « C’est difficile à traverser. Je pense que beaucoup de gens ont été très surpris par le report.«