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Ça grogne à Madrid, Muguruza imite Mauresmo au sujet des loges vides : « Oui, tous les gens ne sont pas assis à regarder le match. Il y a des personnes qui mangent, qui se promènent »

Par
Jean Muller
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Le tournoi de Madrid est vive­ment critiqué en ce moment et il offre parfois le même spec­tacle déso­lant que Roland Garros quand les loges sont presque toutes vides. 

Il faut dire que ces images sont insou­te­nables pour les fans mais très logiques pour les orga­ni­sa­teurs dont le tournoi est aussi financé par les montants payés pour des entre­prises qui louent ce genre d’es­pace pour leurs clients. 

Le « problème » est donc insol­vables sauf à adopter la méthode austra­lienne ou améri­caine avec des loges placées en « hauteur » où l’on peut regarder un peu de tennis tout en discu­tant « busi­ness » une coupe à la main. 

Interrogée à ce sujet, la co‐directrice Garbine Muguruza a préféré répondre avec humour, pas sur que cela mette un terme à cette polémique.

« Cela ne veut pas dire qu’elles sont vides, mais que les gens ne sont pas assis à regarder le match. Il y a des personnes qui mangent, qui se promènent… »

Publié le vendredi 1 mai 2026 à 10:24

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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