Le tournoi de Madrid est vive­ment critiqué en ce moment et il offre parfois le même spec­tacle déso­lant que Roland Garros quand les loges sont presque toutes vides.

Il faut dire que ces images sont insou­te­nables pour les fans mais très logiques pour les orga­ni­sa­teurs dont le tournoi est aussi financé par les montants payés pour des entre­prises qui louent ce genre d’es­pace pour leurs clients.

Le « problème » est donc insol­vables sauf à adopter la méthode austra­lienne ou améri­caine avec des loges placées en « hauteur » où l’on peut regarder un peu de tennis tout en discu­tant « busi­ness » une coupe à la main.

Interrogée à ce sujet, la co‐directrice Garbine Muguruza a préféré répondre avec humour, pas sur que cela mette un terme à cette polémique.

Muguruza, co‐directora del Madrid Open, sobre que haya tanto palco y que en los partidos no estén llenos.



🗣️ “Eso no quiere decir que esté vacío, sino que no están sentados viendo el partido. Hay gente comiendo, dando un paseo…”



¿Qué opinan ? pic.twitter.com/UgTsgeUdaT — José Morón (@jmgmoron) May 1, 2026

« Cela ne veut pas dire qu’elles sont vides, mais que les gens ne sont pas assis à regarder le match. Il y a des personnes qui mangent, qui se promènent… »