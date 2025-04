Cette année sur terre battue, les juges de ligne ne seront présents qu’à Roland‐Garros, qui a « résisté à certaines pres­sions ». Et le fait que l’ar­bitre ne descende plus de sa chaise pour aller voir les marques des balles engendre quelques frus­tra­tions chez les joueurs.

Après avoir pris une photo d’une marque de balle annoncée bonne et visi­ble­ment large­ment dehors, Alexander Zverev a pointé du doigt, comme d’autres joueurs avant lui, un vrai problème.

La 21e joueuse mondiale, Donna Vekic, quali­fiée pour les huitièmes de finale à Madrid, où elle va affronter Madison Keys, a soutenu l’Allemand.

« C’est fou que les arbitres ne soient pas en mesure d’an­nuler cette déci­sion ! La folie », a lâché la Croate en voyant la photo postée par Zverev.

So crazy that umpires are not able to over­rule this ! Insanity https://t.co/5fnPu1vBgx