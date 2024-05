Miraculée ce mercredi face à Yulia Putintseva en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid (elle a sauvé deux balles de match à 5–2 contre elle dans le troi­sième set pour fina­le­ment s’im­poser 4–6, 7–6, 7–5), Elena Rybakina, en confé­rence de presse d’après match, a été inter­rogée sur Rafael Nadal qui a disputé ce mardi soir le dernier match de carrière à Madrid.

« Oui, je l’ai regardé un peu hier soir, mais pas jusqu’à la fin car ensuite je me suis endormie. C’est assez incroyable de le voir jouer. C’est dommage, bien sûr parce qu’on a envie de le voir jouer encore de nombreuses années (sourire), mais je pense qu’il a eu une belle carrière. C’est une véri­table légende et tant de jeunes joueurs l’ad­mirent. Je pense donc que c’est formi­dable de le voir jouer ici, et j’es­père qu’à Roland‐Garros, il pourra égale­ment montrer du bon tennis. On verra bien, mais c’est toujours agréable de le voir jouer. »