Dans un long entretien dans les colonnes de L’Equipe sur la situation actuelle du tennis mondial, Gérard Tsobanian qui est le patron du Masters 1000 de Madrid aux côtés de Ion Tiriac et qui gère aussi les intérêts de Lucas Pouille, a confirmé que le tournoi espagnol aimerait s’installer juste avant la nouvelle date de Roland-Garros : « Oui, nous sommes candidats. Mais on ne peut pas se lancer et donner une date comme Roland-Garros l’a fait. Je pense que c’était courageux de leur part et peut-être un peu optimiste. C’est la date la plus tardive en raison des conditions climatiques avec l’idée de sauver l’événement cette année. Je pense qu’ils ont fait le bon choix. Ils ont coupé l’herbe sous le pied de Wimbledon qui aurait pu se faufiler dans cette date si jamais ça ne joue pas en juillet. Mais on ne peut pas établir en ce moment de calendrier fixe. Si c’est pour changer dans deux ou trois semaines parce que la situation ne s’arrange pas, ce n’est pas sérieux. »