Manager du tournoi féminin et masculin de Madrid depuis de nombreuses années, l’an­cien 55e en simple et actuel homme d’af­faires, Ion Tiriac, a décidé de céder son tournoi à IMG, une société améri­caine et leader mondial dans le domaine du sport.

Le Mutua Madrid Open, l’un des neuf Masters 1000 et des quatre événe­ments WTA 1000 obli­ga­toires, rejoindra la liste des tour­nois de tennis majeurs d’IMG, qui comprend notam­ment l’Open de Miami.

« Le Mutua Madrid Open sera un excellent ajout à notre porte­feuille d’évé­ne­ments mondiaux et à notre acti­vité de tennis, qui comprendra désor­mais deux des trois événe­ments combinés obli­ga­toires sur les deux circuits », a déclaré Sam Zussman, copré­sident des médias et des événe­ments chez IMG.

C’est donc la fin d’une ère pour la société Super Slam Limited et Ion Tiriac. On se souviendra notam­ment de la terre battue bleue ou encore des manne­quins comme ramas­seurs de balles.