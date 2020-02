C’est officiel. Le tournoi de Madrid (Masters 1000 et Premier Mandatory, 1 au 10 mai) sera le deuxième tournoi sur terre battue à utiliser l’arbitrage vidéo après Rio (ATP 500) qui l’inaugurera cette semaine. Celle-ci sera utilisable sur les trois courts principaux (Manolo Santana, Arantxa Sanchez-Vicario et le Stadium 3). Le tournoi madrilène s’appuiera sur la technologique FOXTENN qui a été approuvée par l’ATP en novembre 2019.

« Nous sommes très fiers d’avoir l’occasion d’utiliser « l’Electronic Line Calling ». Cela a toujours été la marque de fabrique du tournoi d’innover et de montrer la voie, s’est réjoui Feliciano Lopez, le directeur de la compétition. L’utilisation de cette technologie le démontre une nouvelle fois. Il ne fait aucun doute qu’elle apportera une aide supplémentaire aux joueurs et aux joueuses. Je suis tellement heureux de ce développement. C’était quelque chose dont nous avions besoin sur terre battue et nous sommes heureux de l’avoir à la Caja Magica. » Depuis la mise en place de l’arbitrage vidéo en 2006 à Miami, les tournois sur terre battue n’avaient jamais utilisé ce sytème, préférant les traces de la surface. Autant dire qu’il s’agit d’une véritable révolution.