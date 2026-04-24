Gaël Monfils n’a pas brillé pour sa dernière apparition sur le Masters 1000 de Madrid, avant sa retraite définitive en fin de saison.
Trop facilement battu par l’Argentin, Ugo Carabelli (6−3, 6–4 en 1h15), le Français a tenu à s’exprimer sur ses réseaux sociaux après cette défaite un peu embarrassante même si, comme il le dit, le plus important reste Roland‐Garros où il sera célébré comme il se doit.
Gaël n’a également pas manqué de faire un peu d’humour alors que sa femme, Elina Svitolina, s’est elle aussi inclinée d’entrée dans la capitale espagnole (6−3, 6–4 contre Bondar).
Maintenant je vais tout faire pour arriver le plus en forme possible à Roland‐Garros. J‑31, trop hâte de partager avec vous ce moment qui va être unique. J’ai déjà vu passer quelques messages, merci d’être là même dans les jours un peu plus durs comme aujourd’hui,ça me touche…— Gael Monfils (@Gael_Monfils) April 23, 2026
« Pas la meilleure journée pour les Monfils aujourd’hui. Match compliqué pour moi, j’aurais aimé faire mieux pour ma dernière à Madrid. 15e participation ici, un immense merci au tournoi pour toutes ces années et de m’avoir redonné la chance de revenir. Maintenant je vais tout faire pour arriver le plus en forme possible à Roland‐Garros. J‑31, trop hâte de partager avec vous ce moment qui va être unique. J’ai déjà vu passer quelques messages, merci d’être là même dans les jours un peu plus durs comme aujourd’hui, ça me touche vraiment. On ne lâche rien. »
Publié le vendredi 24 avril 2026 à 12:12