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L’aveu de Gaël Monfils après sa défaite embar­ras­sante et celle de sa femme, Elina Svitolina : « Pas la meilleure journée pour les Monfils. J’aurais aimé faire mieux pour ma dernière à Madrid »

Par
Thomas S
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389
Indians Wells - USA - 07/03/2026

Gaël Monfils n’a pas brillé pour sa dernière appa­ri­tion sur le Masters 1000 de Madrid, avant sa retraite défi­ni­tive en fin de saison. 

Trop faci­le­ment battu par l’Argentin, Ugo Carabelli (6−3, 6–4 en 1h15), le Français a tenu à s’ex­primer sur ses réseaux sociaux après cette défaite un peu embar­ras­sante même si, comme il le dit, le plus impor­tant reste Roland‐Garros où il sera célébré comme il se doit.

Gaël n’a égale­ment pas manqué de faire un peu d’hu­mour alors que sa femme, Elina Svitolina, s’est elle aussi inclinée d’en­trée dans la capi­tale espa­gnole (6−3, 6–4 contre Bondar). 

« Pas la meilleure journée pour les Monfils aujourd’hui. Match compliqué pour moi, j’aurais aimé faire mieux pour ma dernière à Madrid. 15e parti­ci­pa­tion ici, un immense merci au tournoi pour toutes ces années et de m’avoir redonné la chance de revenir. Maintenant je vais tout faire pour arriver le plus en forme possible à Roland‐Garros. J‑31, trop hâte de partager avec vous ce moment qui va être unique. J’ai déjà vu passer quelques messages, merci d’être là même dans les jours un peu plus durs comme aujourd’hui, ça me touche vrai­ment. On ne lâche rien. »

Publié le vendredi 24 avril 2026 à 12:12

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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