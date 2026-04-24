Gaël Monfils n’a pas brillé pour sa dernière appa­ri­tion sur le Masters 1000 de Madrid, avant sa retraite défi­ni­tive en fin de saison.

Trop faci­le­ment battu par l’Argentin, Ugo Carabelli (6−3, 6–4 en 1h15), le Français a tenu à s’ex­primer sur ses réseaux sociaux après cette défaite un peu embar­ras­sante même si, comme il le dit, le plus impor­tant reste Roland‐Garros où il sera célébré comme il se doit.

Gaël n’a égale­ment pas manqué de faire un peu d’hu­mour alors que sa femme, Elina Svitolina, s’est elle aussi inclinée d’en­trée dans la capi­tale espa­gnole (6−3, 6–4 contre Bondar).

Maintenant je vais tout faire pour arriver le plus en forme possible à Roland‐Garros. J‑31, trop hâte de partager avec vous ce moment qui va être unique. J’ai déjà vu passer quelques messages, merci d’être là même dans les jours un peu plus durs comme aujourd’hui,ça me touche… — Gael Monfils (@Gael_Monfils) April 23, 2026

« Pas la meilleure journée pour les Monfils aujourd’hui. Match compliqué pour moi, j’aurais aimé faire mieux pour ma dernière à Madrid. 15e parti­ci­pa­tion ici, un immense merci au tournoi pour toutes ces années et de m’avoir redonné la chance de revenir. Maintenant je vais tout faire pour arriver le plus en forme possible à Roland‐Garros. J‑31, trop hâte de partager avec vous ce moment qui va être unique. J’ai déjà vu passer quelques messages, merci d’être là même dans les jours un peu plus durs comme aujourd’hui, ça me touche vrai­ment. On ne lâche rien. »