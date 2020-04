Du 27 au 30 avril, Madrid organisera un tournoi virtuel pour pallier au manque de la petite balle. L’événement sera diffusé sur Facebook Gaming et sera joué sur Tennis World Tour. 16 joueurs (Rafa Nadal, Andy Murray, Dominic Thiem Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Gael Monfils, David Goffin, Kei Nishikori, Fabio Fognini, Diego Schwartzman, Denis Shapovalov, Karen Khachanov, John Isner, Lucas Pouille, David Ferrer et Frances Tiafoe) et 16 joueuses (Karolina Pliskova, Elina Svitolina, Bianca Andreescu Belinda Bencic, Kiki Bertens, Dona Vekic Angelique Kerber, Madison Keys, Kristina Mladenovic, Carla Suárez, Victoria Azarenka, Caroline Wozniacki Johanna Konta, Fiona Ferro, Eugenie Bouchard et Sorana Cirstea) vont s’affronter à distance. Le tirage au sort aura lieu ce vendredi à partir de 16 heures et il sera également diffusé sur Facebook.