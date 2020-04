Feliciano Lopez est très affecté par la crise sanitaire actuelle puisque sa mère a contracté puis vaincu le COVID-19. Néanmoins, en raison du caractère mondial, l’Espagnol doute d’une reprise du circuit dans les prochains mois. En attendant, le gaucher ibérique a confié à Marca sa vision sur le huis clos concernant son tournoi de Madrid qui cherche une place dans un possible nouveau calendrier avant Roland-Garros : « Personnellement, en tant que directeur de Madrid, le tennis à huis clos perd beaucoup. Je suis plus pour un « non » que pour un « oui ». Le public est très important au tennis et les droits TV ne sont pas ceux du football qui peut survivre en jouant à huis clos. A Madrid, de nombreux sponsors ne seraient pas intéressés car ils utilisent l’événement pour faire venir leurs principaux clients et en tant que directeur du tournoi, ce ne serait pas la meilleure option. »

Avant d’en savoir plus, son tournoi de Madrid organise une compétition virtuelle qui débute ce 27 avril et qui réunira des stars comme Rafael Nadal ou Andy Murray.