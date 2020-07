Directeur du tournoi de Madrid qui aura lieu du 13 au 20 septembre, Feliciano Lopez a fait part à Essentially Sports de son optimisme sur l’accueil du public en septembre : « Nous travaillons sur ce point avec le gouvernement de Madrid. Nous avons présenté nos protocoles il y a quelques jours. Le gouvernement était très heureux, mais aussi surpris de la rigueur de nos protocoles en termes de sécurité pour les fans et surtout pour les joueurs. Nous sommes très confiants dans le fait que nous pourrons avoir quelques spectateurs. Si nous n’avons pas une autre vague de Covid-10 pendant les mois de juillet et août et que la situation continue à s’améliorer, alors nous sommes confiants que nous pourrons en avoir plus. »

L’Espagnol a surtout conscience du rôle que doit jouer son tournoi, surtout après le fiasco de l’Adria Tour : « Chaque tournoi doit offrir beaucoup de sécurité, surtout après ce qu’il s’est passé en Serbie et dans d’autres tournois. Je sais que nous prenons aussi des risques quand nous avons décidé de faire l’événement. Mais je pense que le tennis doit reprendre. Et si nous faisons les choses correctement, en fournissant un bon protocole pour les joueurs et les fans, alors nous pourrons reprendre le circuit. Et c’est ce dont nous avons besoin pour le moment. »