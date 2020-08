Le tournoi de Madrid est en danger depuis que le gouvernement de la communauté de Madrid souhaite l’annuler en raison de la dégradation de la situation sanitaire dans le pays et la région madrilène. Feliciano Lopez, directeur de l’événement, a été interrogé par le quotidien L’Equipe : « On était confiants il y a deux mois sur le fait que le tournoi aurait lieu. La situation a empiré ces deux, trois dernières semaines sur la région de Madrid. On a eu une hausse des cas, les chiffres n’ont cessé d’augmenter. On doit être réalistes maintenant, on doit accepter que la santé demeure toujours la priorité. On ne doit pas mettre personne en danger, ni les fans, ni les joueurs, ni le staff. Considérant la situation à laquelle on fait face aujourd’hui, on prendra une décision définitive dans les deux, trois jours qui viennent (…) Nous ne sommes pas très optimistes maintenant. »

Longtemps optimiste, l’Espagnol est désormais réaliste et a conscience que l’organisation de son tournoi ne tient plus qu’à un fil : « On a besoin de jouer, on doit jouer. Mais seulement à partir du moment où les conditions pour jouer en sécurité sont réunies. Aujourd’hui, on doit comprendre que la situation a empiré et on doit tenir compte de ça. La semaine dernière, on a eu des réunions avec le gouvernement. Sa recommandation est d’annuler tous les événements désormais l’été. Bien sûr, la décision nous appartient et ce sera celle de Ion (Tiriac). On doit travailler avec tout le monde, le gouvernement, l’ATP, la WTA et prendre la meilleure décision pour tout le monde. »

Des propos loin d’être optimistes. Si le tournoi de Madrid venait à être annulé, quelles seraient les conséquences pour la suite de la saison et notamment Roland-Garros ?