Prétendante au titre sur le WTA 1000 de Madrid, Mirra Andreeva, numéro 7 mondiale à seule­ment 17 ans, a dévoilé en confé­rence de presse ses inspi­ra­tions concer­nant des aspects de jeux qu’elle souhai­te­rait déve­lopper. Voici sa réponse plutôt inattendue.

« Puis‐je choisir parmi le circuit masculin ? Dans ce cas, j’irais pour l’amorti de Federer et les capa­cités physiques de Carlos Alcaraz. J’aimerais avoir son talent pour les amortis. En fait, j’essaie de le faire en regar­dant ses matches à la télé­vi­sion et en essayant de l’imiter dans mes propres matches. Quand j’étais plus jeune, j’avais l’habitude de frapper des amortis ; c’est une arme très effi­cace, mais cela dépend beau­coup de la sensa­tion que vous avez avec la balle ce jour‐là. »