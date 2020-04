Le tirage au sort du tournoi virtuel de Madrid a été effectué et Gaël Monfils affrontera Andy Murray, Rafael Nadal et Denis Shapovalov dans le groupe 1. Lucas Pouille, lui, se retrouve dans le groupe 4 avec Alexander Zverev, David Goffin et Karen Khachanov. L’ensemble des groupes du tournoi virtuel qui aura lieu du 27 au 30 avril :

Tableau masculin :

Groupe 1 : Rafael Nadal (ESP), Denis Shapovalov (CAN), Gaël Monfils (FRA), Andy Murray (GBR)

Groupe 2 : Dominic Thiem (AUT), John Isner (USA), Diego Schwartzman (ARG), David Ferrer (ESP)

Groupe 3 : Stefanos Tsitsipas (GRE), Fabio Fognini (ITA), Kei Nishikori (JAP), Frances Tiafoe (USA)

Groupe 4 : Alexander Zverev (ALL), David Goffin (BEL), Lucas Pouille (FRA), Karen Khachanov (RUS)

Tableau féminin :

Groupe 1 : Karolina Pliskova (RTC), Belinda Bencic (SUI), Fiona Ferro (FRA), Carla Suarez Navarro (ESP)

Groupe 2 : Elina Svitolina (UKR), Johanna Konta (GBR), Victoria Azarenka (BIE), Sorana Cirstea (ROU)

Groupe 3 : Bianca Andreescu (CAN), Madison Keys (USA), Kristina Mladenovic (FRA), Caroline Wozniacki (DAN)

Groupe 4 : Kiki Bertens (HOL), Angelique Kerber (ALL), Dona Vekic (CRO), Eugenie Bouchard (CAN)