Entraîneur de renom, Patrick Mouratoglou connaît très bien le tennis de haut niveau. Il a eu l’op­por­tu­nité de distiller sa méthode à certains grands noms du circuit, en passant par Naomi Osaka, Stefanos Tsitsipas, Holger Rune et surtout Serena Williams.

Sur la chaîne YouTube du tournoi de Madrid, le coach fran­çais est revenu sur la diffé­rence entre entraîner un joueur et une joueuse.

« Il y a une grande diffé­rence : les hommes veulent avoir l’im­pres­sion d’être les patrons, ils veulent que vous soyez derrière eux mais en ayant l’im­pres­sion qu’ils prennent les déci­sions, qu’ils ont le contrôle. Les femmes veulent que vous soyez devant. Je pense que leur façon de se sentir en sécu­rité est d’avoir un entraî­neur qui prend des déci­sions pour elles, non pas qu’elles ne puissent pas le faire, mais cela leur donne un senti­ment de sécu­rité. Si vous essayez d’en­traîner un homme comme une femme, il détes­tera ça et ça ne marchera pas, et vice‐versa. J’ai entendu beau­coup de choses erro­nées comme ‘les femmes sont beau­coup plus émotives que les hommes’. La diffé­rence, c’est que les hommes ne le montrent pas parce qu’ils veulent paraître forts, ils ont un grand ego et ils pensent que ce n’est pas viril de montrer ses émotions. Ils ne pleurent pas parce qu’ils auraient honte de pleurer, mais ils ont envie de pleurer. Une femme n’au­rait pas honte de pleurer. Elles ne sont donc pas plus émotives, mais elles partagent beau­coup plus leurs émotions. Ce qui, d’une certaine manière, me faci­lite la vie parce que je sais exac­te­ment ce qu’elles ressentent ».