L’Open de Madrid est une étape importante avant d’arriver à Paris, le tournoi espagnol étant une référence, tout comme celui de Rome qui lui succédera.
OlyBet, acteur des paris sportifs, a décidé de passer à la vitesse supérieure pendant la saison sur terre battue qui mène à la grande quinzaine de Roland‐Garros.
We Love Tennis s’associe à cette démarche avec une offre de bienvenue et aussi un code promo exclusif WLT10 qui permet d’avoir 10 euros supplémentaires dans l’offre de bienvenue, ainsi qu’un challenge OlyRun où vous pourrez gagner des primes en fonction de vos résultats sur des paris sur le tennis. D’ailleurs d’autres nouveautés importantes vont voir le jour sur la plate forme d’OlyBet au cours des semaines à venir.
Le Challenge OlyRun, c’est quoi ?
OlyBet a lancé le Challenge OlyRun tennis : un programme de récompenses sur tous vos paris tennis. Plus vous misez sur les matchs du circuit, plus vous cumulez de points — et d’avantages. Le Masters 1000 de Madrid est clairement le terrain idéal pour en profiter.
Inscrivez‐vous, récupérez votre bonus de bienvenue OlyBet (jusqu’à 100€ offerts) et lancez‐vous dans le Challenge OlyRun sur tous tes paris tennis dès son lancement.
Au Masters/WTA 1000 de Madrid, la rédaction vous donnera donc ses pronostics sur la base des cotes imbattables d’OlyBet, et cela afin de vous aider à faire fructifier votre mise avec votre offre de bienvenue.
Pour ce jeudi, voici les cotes qu’il faut surveiller.
Chez les dames
Hailey Baptiste (2,82) – Mira Andreeva (1,37)
Marta Kostyuk (1,32) – Anastasia Potapova (3,10)
Chez les hommes
Casper Ruud (1,29) – Alexandre Blockx (3,45)
Flavio Cobolli (3,2) – Alexandre Zverev (1,32)
Jannik Sinner (1,13) – Arthur Fils (5,3)
Casper sera‐t‐il remis de son tour précédent, ce n’est pas certain et Alexandre semble dans la fameuse zone. Côté tricolore, Arthur face à Jannik, vu la cote, ça se tente.…Enfin chez les dames, Kostyuk et Andreeva semblent au dessus du lot
Attention ces cotes sont susceptibles d’évoluer
Mais même dans l’euphorie du tournoi et des matchs, gardez la tête froide : un pari n’est jamais une certitude. Ne misez que des sommes que vous êtes prêt à perdre, et faites toujours du jeu un plaisir maîtrisé.
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Publié le jeudi 30 avril 2026 à 12:15