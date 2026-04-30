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OlyBet et We Love Tennis, la route vers Roland‐Garros a vrai­ment commencé !

Par
Jean Muller
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L’Open de Madrid est une étape impor­tante avant d’ar­river à Paris, le tournoi espa­gnol étant une réfé­rence, tout comme celui de Rome qui lui succédera.

OlyBet, acteur des paris spor­tifs, a décidé de passer à la vitesse supé­rieure pendant la saison sur terre battue qui mène à la grande quin­zaine de Roland‐Garros.

We Love Tennis s’as­socie à cette démarche avec une offre de bien­venue et aussi un code promo exclusif WLT10 qui permet d’avoir 10 euros supplé­men­taires dans l’offre de bien­venue, ainsi qu’un chal­lenge OlyRun où vous pourrez gagner des primes en fonc­tion de vos résul­tats sur des paris sur le tennis. D’ailleurs d’autres nouveautés impor­tantes vont voir le jour sur la plate forme d’OlyBet au cours des semaines à venir.

Le Challenge OlyRun, c’est quoi ?
OlyBet a lancé le Challenge OlyRun tennis : un programme de récom­penses sur tous vos paris tennis. Plus vous misez sur les matchs du circuit, plus vous cumulez de points — et d’avan­tages. Le Masters 1000 de Madrid est clai­re­ment le terrain idéal pour en profiter.

Inscrivez‐vous, récu­pérez votre bonus de bien­venue OlyBet (jusqu’à 100€ offerts) et lancez‐vous dans le Challenge OlyRun sur tous tes paris tennis dès son lancement. 

Au Masters/WTA 1000 de Madrid, la rédac­tion vous donnera donc ses pronos­tics sur la base des cotes imbat­tables d’OlyBet, et cela afin de vous aider à faire fruc­ti­fier votre mise avec votre offre de bienvenue.

Pour ce jeudi, voici les cotes qu’il faut surveiller.
Chez les dames
Hailey Baptiste (2,82) – Mira Andreeva (1,37)
Marta Kostyuk (1,32) – Anastasia Potapova (3,10)

Chez les hommes
Casper Ruud (1,29) – Alexandre Blockx (3,45)
Flavio Cobolli (3,2) – Alexandre Zverev (1,32)
Jannik Sinner (1,13) – Arthur Fils (5,3)

Casper sera‐t‐il remis de son tour précé­dent, ce n’est pas certain et Alexandre semble dans la fameuse zone. Côté trico­lore, Arthur face à Jannik, vu la cote, ça se tente.…Enfin chez les dames, Kostyuk et Andreeva semblent au dessus du lot

Attention ces cotes sont suscep­tibles d’évoluer 

Mais même dans l’euphorie du tournoi et des matchs, gardez la tête froide : un pari n’est jamais une certi­tude. Ne misez que des sommes que vous êtes prêt à perdre, et faites toujours du jeu un plaisir maîtrisé.

Retrouvez OlyBet sur AppleStore, sur Google Play

Screenshot

Publié le jeudi 30 avril 2026 à 12:15

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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