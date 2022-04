Présente depuis le début de la semaine dans la capi­tale espa­gnole pour préparer le WTA 1000 de Madrid qui débu­tera ce jeudi 28 avril, Naomi Osaka, opposée à la vain­queur du match entre Pavlyuchenkova et Sorribes Tormo pour ses débuts, s’est présentée en confé­rence de presse à l’oc­ca­sion de la journée des médias.

Interrogée sur celui dont tout le monde parle après ses perfor­mances du début de saison et son incroyable titre décroché à Barcelone, la Japonaise s’est montrée très enthou­siaste pour le présent et l’avenir du tennis en général.

« J’ai l’im­pres­sion qu’il a vrai­ment suscité l’en­thou­siasme de tout le monde pour l’ATP et je n’avais pas vu cela depuis très long­temps. Je ne pense pas vrai­ment à son âge, mais chaque fois que quel­qu’un parle de son âge (18 ans, ndlr), je me dis : ‘Oh, j’ai oublié, c’est trop cool’. Je pense plutôt à son style de jeu, à la façon dont il est gonflé à bloc, à l’im­pres­sion que j’ai de le voir apprendre à chaque tournoi. Je ne sais pas quel était son clas­se­ment l’année dernière ici (120e, ndlr), mais j’ai regardé presque tous les tour­nois qu’il a joués, notam­ment l’US Open quand il a affronté Tsitsipas et juste le fait de voir sa crois­sance, je pense que c’est vrai­ment exci­tant pour tout le monde ».