Née quelques mois avant Carlos Alcaraz, Emma Raducanu a eu des mots très forts pour celui qui est tout simple­ment en train de s’im­poser comme l’un des meilleurs joueurs du monde. La Britannique, lors d’une inter­view accordée à Eurosport, s’est dite autant impres­sionnée par sa simpli­cité en dehors du court que par sa violence raquette en main.

« C’est incroyable ce qu’il fait, mais c’est encore plus impres­sion­nant de voir à quel point il est authen­tique et amical en dehors du terrain. Si je devais garder une chose de lui, je choi­si­rais son éthique de travail et son jeu. C’est incroyable de voir comment il est capable d’ar­ra­cher la raquette de la main de son adversaire. »