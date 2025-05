Ces derniers mois, le circuit ATP semble plus ouvert pour certains obser­va­teurs. Sur les trois premiers Masters 1000 disputés, chacun ont connu un vain­queur différent.

Le paral­lèle pour­rait être fait avec le circuit WTA, plus disputé que jamais, avec les WTA Finals remportés par Coco Gauff, et l’Open d’Australie par Madison Keys.

Interrogée à ce sujet en confé­rence de presse au WTA 1000 de Madrid, Iga Swiatek a préféré botter en touche, à sa manière.

« Je ne sais pas à quoi les gens font réfé­rence. J’ai besoin de plus de détails. Qu’est‐ce que cela signifie ? Plus de tour­nois ouverts ? Je ne sais pas, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ont gagné tous les Grands Chelems l’année dernière, je ne pense pas que ce soit le cas…. Je ne comprends pas. Je suppose que je n’ai pas d’opi­nion. Je suis trop stupide pour répondre à cette question. »