Dans des propos rapportés par Punto de Break à Madrid, la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek, a fait passer un message concer­nant la fin de carrière de son idole de jeunesse, Rafael Nadal.

« Je ne veux pas parler de la possi­bi­lité que ce soit le dernier match ou le dernier tournoi de Nadal, car c’est sa déci­sion et cela a été diffi­cile pour lui. Il est très profes­sionnel. Je ne sais pas comment mon cerveau réagi­rait en sachant que je joue mon dernier match. Je veux juste que les gens restent tran­quille et le laissent faire comme il l’en­tend. Les gens s’at­tendent à ce qu’il fasse quelque chose de spec­ta­cu­laire, mais honnê­te­ment Rafa doit prendre soin de lui et j’es­père qu’il le fera. »